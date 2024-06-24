Мичков разорвёт контракт со СКА ради перехода в "Филадельфию"
Матвей Мичков. Обложка © Telegram / ХК Сочи, по-братски
Нападающий Матвей Мичков разорвёт контракт с петербургским СКА и станет игроком клуба "Филадельфия Флайерз". Об этом сообщает журналист Пьер ЛеБрюн.
19-летний хоккеист прибудет в расположение клуба Национальной хоккейной лиги через одну-две недели после расторжения, в зависимости от процесса получения иммиграционной визы.
По данным СМИ, Мичков сменил агента в Северной Америке — теперь его интересы представляет Пол Теофанос.
"Филадельфия" выбрала Мичкова на драфте 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. Прошлый сезон хоккеист провёл в аренде в "Сочи", где набрал 41 очко (19 голов и 22 передачи) в 47 играх.
Ранее Life.ru рассказывал, что клюшка легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки с финала плей-офф НХЛ продана на аукционе за $336 тыс. Примечательно, что предыдущий рекорд по стоимости клюшки из НХЛ тоже имеет непосредственное отношение к Гретцки.