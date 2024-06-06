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6 июня, 09:33

Стал известен новый клуб экс-форварда казанского "Ак Барса" Радулова

Хоккеист Радулов стал игроком ярославского "Локомотива"

Александр Радулов. Обложка © VK / Александр Радулов | AK BARS

Александр Радулов. Обложка © VK / Александр Радулов | AK BARS

Хоккейный клуб "Локомотив" подписал контракт с российским нападающим Александром Радуловым. Как сообщает пресс-служба ярославской команды, соглашение с 37-летним игроком рассчитано на один год.

"Приветствуем Александра Радулова в "Локомотиве" и желаем побед вместе с нашей командой", — говорится в сообщении.

Радулов, напомним, является обладателем Кубка Гагарина, двукратным чемпионом мира, также в его активе множество индивидуальных наград и достижений. Последним клубом хоккеиста был "Ак Барс", который он покинул 4 июня. К команде из Казани Радулов присоединился летом 2022 года.

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Наталья Исакова
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