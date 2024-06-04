Российский нападающий Радулов покинул состав ХК "Ак Барс"
Хоккеист Александр Радулов. Обложка © Telegram / ХК "Ак Барс"
Российский форвард Александр Радулов ушёл из состава казанского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом говорится в сообщении пресс-службы команды.
"За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце. Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты!" — сказано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал о другом занятном событии из мира хоккея: сборная России, невзирая на отстранение от участия в международных соревнованиях, улучшила своё место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), который обновился по завершении чемпионата мира — 2024, и теперь с 4065 баллами занимает вторую строчку в общем зачёте, подвинув на третье место финскую сборную, набравшую только 3955 баллов. В спортивном сообществе Финляндии после таких новостей начался сущий кошмар — экс-вице-президент IIHF даже призвал и вовсе упразднить рейтинг Международной федерации, лишь бы не мириться с тем, что отстранённые от турниров россияне обходят в нём финов, даже не играя в хоккей.