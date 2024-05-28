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28 мая, 19:19

Доигрались: Чехи сломали кубок, празднуя победу на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной Чехии сломали кубок чемпионата мира во время празднования

Кубок, который сломали чешские хоккеисты, празднуя победу в чемпионате мира. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ceskyhokej.cz

Кубок, который сломали чешские хоккеисты, празднуя победу в чемпионате мира. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ceskyhokej.cz

Хоккеисты сборной Чехии были так рады победе на домашнем чемпионате мира, что случайно сломали кубок. Нападающий Яхим Конделик опубликовал в соцсетях видео, где его сокомандник Михал Кемпни демонстрирует повреждённый трофей.

Хоккеисты сборной Чехии сломали кубок чемпионата мира во время празднования. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ceskyhokej.cz

Отметим, что чехи впервые с 2010 года стали победителями чемпионата мира, обыграв в финале Швейцарию со счётом 2:0. Чемпионы мира поднимали трофей над толпой, стоя на крыше автобуса, и даже пили из него пиво. Вероятно, такой нагрузки кубок и не выдержал.

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Кстати, несколько лет назад похожая ситуация произошла с хоккеистами сборной Финляндии. После празднования кубок лишился дна, хотя незадолго до этого оно было. Тогда сборная стала чемпионом мира по хоккею в Словакии, победив канадцев в финальном матче со счётом 3:1.

Никита Осипов
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