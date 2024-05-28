Доигрались: Чехи сломали кубок, празднуя победу на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной Чехии сломали кубок чемпионата мира во время празднования
Кубок, который сломали чешские хоккеисты, празднуя победу в чемпионате мира. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ceskyhokej.cz
Хоккеисты сборной Чехии были так рады победе на домашнем чемпионате мира, что случайно сломали кубок. Нападающий Яхим Конделик опубликовал в соцсетях видео, где его сокомандник Михал Кемпни демонстрирует повреждённый трофей.
Хоккеисты сборной Чехии сломали кубок чемпионата мира во время празднования. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ceskyhokej.cz
Отметим, что чехи впервые с 2010 года стали победителями чемпионата мира, обыграв в финале Швейцарию со счётом 2:0. Чемпионы мира поднимали трофей над толпой, стоя на крыше автобуса, и даже пили из него пиво. Вероятно, такой нагрузки кубок и не выдержал.
Кстати, несколько лет назад похожая ситуация произошла с хоккеистами сборной Финляндии. После празднования кубок лишился дна, хотя незадолго до этого оно было. Тогда сборная стала чемпионом мира по хоккею в Словакии, победив канадцев в финальном матче со счётом 3:1.