Сборная Чехии победила Швейцарию и выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею. В финале хозяева оказались сильнее команды Швейцарии (2:0). Матч состоялся в Праге на "О2 Арене".

В третьем периоде счёт открыл нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Ему ассистировали защитник "Тршинеца" Томаш Кундратек и защитник "Пардубице" Либор Гайек. Вторую шайбу в пустые ворота швейцарцев забросил форвард "Торонто" Давид Кампф с передачи нападающего "Оттавы" Доминика Кубалика. Ворота чешской сборной защищал Лукаш Досталь из "Анахайма".

Эта победа стала для сборной Чехии седьмой на чемпионатах мира. Предыдущая была добыта в 2010 году. На этом турнире команду возглавлял Радим Рулик.

Лучшим бомбардиром чемпионата мира с 14 очками (6+8) стал американский нападающий "Миннесоты" Мэттью Болди. Первое место в списке снайперов у канадца из "Баффало" Дилана Козенса — девять заброшенных шайб.