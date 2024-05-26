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26 мая, 20:48

Сборная Чехии победила Швейцарию и выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

Сборная Чехии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею. В финале хозяева оказались сильнее команды Швейцарии (2:0). Матч состоялся в Праге на "О2 Арене".

В третьем периоде счёт открыл нападающий "Бостона" Давид Пастрняк. Ему ассистировали защитник "Тршинеца" Томаш Кундратек и защитник "Пардубице" Либор Гайек. Вторую шайбу в пустые ворота швейцарцев забросил форвард "Торонто" Давид Кампф с передачи нападающего "Оттавы" Доминика Кубалика. Ворота чешской сборной защищал Лукаш Досталь из "Анахайма".

Эта победа стала для сборной Чехии седьмой на чемпионатах мира. Предыдущая была добыта в 2010 году. На этом турнире команду возглавлял Радим Рулик.

Лучшим бомбардиром чемпионата мира с 14 очками (6+8) стал американский нападающий "Миннесоты" Мэттью Болди. Первое место в списке снайперов у канадца из "Баффало" Дилана Козенса — девять заброшенных шайб.

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Ранее Life.ru писал, что Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение провести во Франции чемпионат мира 2028 года. Игры примут арены в Париже и Лионе с 12 по 28 мая.

Напомним, Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Также ИИХФ не включила отечественную национальную команду в перечень самых титулованных в истории ЧМ.

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IIHF

Никита Никонов
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