IIHF не включила сборную России в перечень самых титулованных команд в истории ЧМ
Международная федерация хоккея (IIHF) не упомянула российскую сборную в числе наиболее титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. Так, во время старта ЧМ в Чехии в середине первого матча группы B между шведской и американской командами на экранах высветилась инфографика, продемонстрировавшая, что сборная Швеции 11 раз становилась мировым чемпионом, Чехии — 12, а Канады — 28.
При этом национальная команда России с учётом результатов сборной СССР завоевала 27 титулов (22 победы СССР и пять — сборной России. Российская команда, напомним, отстранена от международных турниров решением IIHF. Не исключением стал и турнир 2024 года.
Напомним, 13 февраля IIHF продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов от международных соревнований на сезон 2024/25. Их участие в мировом спорте посчитали "небезопасным". Участие сборных в сезоне 2025/26 будет рассматриваться только через год. Позже игроки молодёжной сборной России по хоккею потребовали у IIHF объяснить причину отстранения. И призвали вернуть команду на ЧМ. В том числе спортсмены упомянули команду Израиля, которая была допущена до мирового спорта, невзирая на мировую ситуацию.
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