IIHF не включила сборную России в перечень самых титулованных команд в истории ЧМ

Международная федерация хоккея (IIHF) не упомянула российскую сборную в числе наиболее титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. Так, во время старта ЧМ в Чехии в середине первого матча группы B между шведской и американской командами на экранах высветилась инфографика, продемонстрировавшая, что сборная Швеции 11 раз становилась мировым чемпионом, Чехии — 12, а Канады — 28.

При этом национальная команда России с учётом результатов сборной СССР завоевала 27 титулов (22 победы СССР и пять — сборной России. Российская команда, напомним, отстранена от международных турниров решением IIHF. Не исключением стал и турнир 2024 года.