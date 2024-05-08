IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России за выступление Федотова в КХЛ
Хоккеист Иван Федотов. Обложка © ТАСС / Chris Szagola
Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) оштрафовал Федерацию хоккея России (ФХР) на 1 млн швейцарских франков (около 100,5 млн рублей). Причиной тому послужило выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023/24 г. в составе московского ЦСКА.
IIHF решила, что выступление россиянина за столичный клуб в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов IIHF. ФХР планирует оспорить данный вердикт.
Напомним, в 2022 году Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от службы в армии. Весь следующий год он проходил воинскую службу в рядах ВМФ России. В июле 2023 года ЦСКА подписал с Федотовым двухлетний контракт, однако в "Филадельфии" таким ходом событий оказались недовольны, заявив, что в их распоряжении также есть действующее соглашение с игроком, подписанное в мае 2022 года. В стане красно-синих отметили, что их договор с вратарём юридически обоснован, в отличие от того что был подписан в "Филадельфии". В дело вмешалась Международная федерация хоккея на льду (IIHF), объявив о введении санкций в отношении московского клуба, согласно которым армейцы не могут проводить международные трансферы до 10 августа 2024-го. Сам голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение контрактных обязательств. В марте он перешёл в "Филадельфию".