IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России за выступление Федотова в КХЛ

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) оштрафовал Федерацию хоккея России (ФХР) на 1 млн швейцарских франков (около 100,5 млн рублей). Причиной тому послужило выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023/24 г. в составе московского ЦСКА.