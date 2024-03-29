Бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов перешёл в "Филадельфию"

Бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов станет игроком клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз". Об этом заявили в официальном аккаунте команды в соцсети X .

В публикации страж ворот был представлен изображением в форме национальной команды России на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине, где сборная завоевала серебряные медали.