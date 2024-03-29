Бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов перешёл в "Филадельфию"
Бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов станет игроком клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз". Об этом заявили в официальном аккаунте команды в соцсети X.
В публикации страж ворот был представлен изображением в форме национальной команды России на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине, где сборная завоевала серебряные медали.
Напомним, в 2022 году Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от службы в армии. Весь следующий год он проходил воинскую службу в рядах ВМФ России. В июле 2023 года ЦСКА подписал с Федотовым двухлетний контракт, однако в "Филадельфии" таким ходом событий оказались недовольны, заявив, что в их распоряжении также есть действующее соглашение с игроком, подписанное в мае 2022 года. В стане красно-синих отметили, что их договор с вратарём юридически обоснован, в отличие от того, что был подписан в "Филадельфии". В дело вмешалась Международная федерация хоккея на льду (IIHF), объявив о введении санкций в отношении московского клуба, согласно которым армейцы не могут проводить международные трансферы до 10 августа 2024-го. Сам голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение контрактных обязательств.