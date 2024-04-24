"Филадельфия" объявила о подписании нового контракта с россиянином Федотовым
Российский голкипер Иван Федотов заключил контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ivan Fedotov
Клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз" заключил новый контракт с российским голкипером Иваном Федотовым. Информация об этом опубликована на официальном сайте команды.
Срок действия соглашения — два года, согласно ему 27-летний хоккеист заработает 6,5 миллиона долларов. Федотов уже дебютировал в команде под конец сезона и провёл за "Филадельфию" три матча, пропуская в среднем 4,95 шайбы и отражая 81,1% бросков.
Эпопея с Федотовым стартовала в 2022 году, когда его задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в уклонении от службы в армии. Весь следующий год он проходил воинскую службу в рядах ВМФ России. В июле 2023 года ЦСКА заключил с Федотовым двухлетний контракт, однако в "Филадельфии" заявили, что в их распоряжении также есть действующее соглашение с игроком, подписанное в мае 2022 года. В стане красно-синих возразили, что их договор с вратарём юридически обоснован, в отличие от того, что был подписан в американском клубе. В итоге Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила о введении санкций в отношении московского клуба, согласно которым армейцы не могут проводить международные трансферы до 10 августа 2024-го. Сам голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение контрактных обязательств.