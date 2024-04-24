"Филадельфия" объявила о подписании нового контракта с россиянином Федотовым

Клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз" заключил новый контракт с российским голкипером Иваном Федотовым. Информация об этом опубликована на официальном сайте команды.

Срок действия соглашения — два года, согласно ему 27-летний хоккеист заработает 6,5 миллиона долларов. Федотов уже дебютировал в команде под конец сезона и провёл за "Филадельфию" три матча, пропуская в среднем 4,95 шайбы и отражая 81,1% бросков.