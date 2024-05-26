Сборная Канады впервые с 2018 года осталась без медалей ЧМ по хоккею

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею 2024 года сборная Швеции переиграла Канаду. Игра, прошедшая в Праге, завершилась со счётом 4:2 в пользу скандинавской национальной команды.

В составе шведов дубль оформил нападающий Карл Грундстрём (13-я и 54-я минуты), ещё по шайбе в ворота противника забросили защитник Эрик Карлссон (50) и нападающий Маркус Йоханссон (60). У проигравшей команды отличились нападающие Дилан Козенс (23) и Пьер-Люк Дюбуа (45).

Таким образом, канадская сборная впервые с 2018 года осталась без медалей ЧМ по хоккею. В финале встретятся сборные Чехии и Швейцарии. Игра начнётся в воскресенье, 26 мая, в 21:20 по московскому времени.