Бобровский, Тарасенко и Куликов выиграли Кубок Стэнли

Команда клуба "Флорида Пантерз" победила "Эдмонтон Ойлерз" в седьмом матче решающей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевала Кубок Стэнли – 2024. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 2:1.

Также за "Флориду" выступают россияне Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, для которого это второй Кубок Стэнли в карьере. Ранее он побеждал в 2019 году в составе "Сент-Луиз Блюз". Российские игроки становятся обладателями главного трофея НХЛ девятый сезон подряд.