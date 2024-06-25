Бобровский, Тарасенко и Куликов выиграли Кубок Стэнли
"Флорида" победила "Эдмонтон" в седьмом матче и завоевала Кубок Стэнли
Сергей Бобровский празднует победу "Флориды" в Кубке Стэнли. Обложка © nhl.com
Команда клуба "Флорида Пантерз" победила "Эдмонтон Ойлерз" в седьмом матче решающей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевала Кубок Стэнли – 2024. Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 2:1.
Шайбами в составе победителей отметились Картер Верхеги (4-я минута) и Сэм Райнхарт (35). Единственную шайбу гостей забросил Маттиас Янмарк (6). Вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский отразил 23 броска.
Также за "Флориду" выступают россияне Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, для которого это второй Кубок Стэнли в карьере. Ранее он побеждал в 2019 году в составе "Сент-Луиз Блюз". Российские игроки становятся обладателями главного трофея НХЛ девятый сезон подряд.
Напомним, "Флорида" выиграла три первых матча серии и была в шаге от победы, однако "Эдмонтон" смог перевернуть серию и довёл её до семи игр. Для "Пантерз", проигравших в прошлом финале "Вегасу", это первый Кубок Стэнли в истории, которая началась в НХЛ с 1993 года.