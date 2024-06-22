"Эдмонтон" трижды победил "Флориду" и перевёл финал НХЛ в седьмой матч

"Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над клубом "Флорида Пантерз" в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1 и перевёл серию в седьмую игру (3-3).

Шайбами в составе победителей отметились Уоррен Фогель (7-я минута), Адам Хенрик (21), Зак Хайман (38), Райан Маклауд (56, пустые ворота) и Дарнелл Нёрс (56, пустые ворота). Единственный гол "Пантерз" на счету Александра Баркова. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Решающий седьмой матч состоится в ночь на вторник, 25 июня, в Санрайзе.