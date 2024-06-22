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22 июня, 03:06

"Эдмонтон" трижды победил "Флориду" и перевёл финал НХЛ в седьмой матч

Игроки "Эдмонтона" радуются заброшенной шайбе. Обложка © X / NHL

Игроки "Эдмонтона" радуются заброшенной шайбе. Обложка © X / NHL

"Эдмонтон Ойлерз" одержал победу над клубом "Флорида Пантерз" в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1 и перевёл серию в седьмую игру (3-3).

Шайбами в составе победителей отметились Уоррен Фогель (7-я минута), Адам Хенрик (21), Зак Хайман (38), Райан Маклауд (56, пустые ворота) и Дарнелл Нёрс (56, пустые ворота). Единственный гол "Пантерз" на счету Александра Баркова. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

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Решающий седьмой матч состоится в ночь на вторник, 25 июня, в Санрайзе.

Ранее Life.ru писал, что McDonalds в Канаде переименуют в McDavid's при победе "Эдмонтона" в Кубке Стэнли. Канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года, последним был "Монреаль".

Артур Лапсаков
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