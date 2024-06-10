McDonalds в Канаде переименуют в McDavid's при победе "Эдмонтона" в Кубке Стэнли

В канадском Эдмонтоне представители местного McDonald's готовы поменять название заведения на McDavid's в случае, если 27-летний капитан хоккейной команды "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид станет обладателем Кубка Стэнли.

"Коннор Макдэвид, как насчёт такого: если ты вернёшь кубок обратно в Канаду, мы поменяем название эдмонтонского McDonald's в McDavid's. Договорились?" — указано в сообщении.

Первый матч финальной серии "Эдмонтон" проиграл "Флориде Пантерз" со счётом 0:3. Его героем стал российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский, отразивший все 32 броска. Макдэвид играет в "Эдмонтоне" с 2015 года. На его счету пять голов и 26 результативных передач в 19 играх нынешнего плей-офф.