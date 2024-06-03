В финале Кубка Стэнли на лёд выйдут три российских хоккеиста
Хоккеисты Бобровский, Тарасенко и Куликов сыграют в финале Кубка Стэнли
Вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский (в центре) и защитник Дмитрий Куликов (справа). Фото © X / Florida Panthers
В финальной серии за Кубок Стэнли будут бороться команды "Флорида Пантерз" и "Эдмонтон Ойлерз". Цвета хоккейного клуба из Майами защищают три россиянина: голкипер Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.
Из российской троицы, выступающей за "Пантерз", лишь Тарасенко поднимал над головой заветный трофей НХЛ в 2019 году в составе "Сент-Луиса".
Первый матч серии пройдёт 9 июня в 03:00 мск.
Ранее "Флорида Пантерз" одержала победу над "Бостон Брюинз", завоевав таким образом путёвку в финал Национальной хоккейной лиги. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 22 броска, допустив лишь один гол в свои ворота.