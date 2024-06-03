В финале Кубка Стэнли на лёд выйдут три российских хоккеиста

В финальной серии за Кубок Стэнли будут бороться команды "Флорида Пантерз" и "Эдмонтон Ойлерз". Цвета хоккейного клуба из Майами защищают три россиянина: голкипер Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

Из российской троицы, выступающей за "Пантерз", лишь Тарасенко поднимал над головой заветный трофей НХЛ в 2019 году в составе "Сент-Луиса".

Первый матч серии пройдёт 9 июня в 03:00 мск.