Бобровскому покорился уникальный рекорд в финальной серии Кубка Стэнли

35-летний голкипер хоккейного клуба "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский стал самым возрастным игроком в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось отстоять на ноль в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Ночью в воскресенье "Флорида" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз", забросив в ворота канадской команды три безответные шайбы. Россиянин Бобровский сумел забетонировать свои ворота, отразив все 32 броска соперника. Таким образом, вратарь в возрасте 35 лет 262 дней стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, который начал финальную серию плей-офф с сухой победы. Предыдущий рекорд держался с 2001 года и принадлежал Патрику Руа, которому на тот момент было 35 лет 233 дня.

Благодаря мастерству российского голкипера команда из Майами вырвалась вперёд в серии до четырёх побед (1-0). Следующая финальная игра состоится в Санрайзе 10 июня.