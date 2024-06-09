Бобровскому покорился уникальный рекорд в финальной серии Кубка Стэнли
Бобровский отразил 32 броска в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ
Голкипер Сергей Бобровский. Фото © ТАСС / AP / Lynne Sladky
35-летний голкипер хоккейного клуба "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский стал самым возрастным игроком в истории Национальной хоккейной лиги, которому удалось отстоять на ноль в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
Ночью в воскресенье "Флорида" одержала победу над "Эдмонтон Ойлерз", забросив в ворота канадской команды три безответные шайбы. Россиянин Бобровский сумел забетонировать свои ворота, отразив все 32 броска соперника. Таким образом, вратарь в возрасте 35 лет 262 дней стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, который начал финальную серию плей-офф с сухой победы. Предыдущий рекорд держался с 2001 года и принадлежал Патрику Руа, которому на тот момент было 35 лет 233 дня.
Благодаря мастерству российского голкипера команда из Майами вырвалась вперёд в серии до четырёх побед (1-0). Следующая финальная игра состоится в Санрайзе 10 июня.
Кстати, в финальной серии Кубка Стэнли в этом году играют сразу три спортсмена из России: голкипер Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов. Все они защищают цвета "Флорида Пантерз". Пока что лишь один из них является обладателем заветного трофея НХЛ.