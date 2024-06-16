Макдэвид покорил рекорд Гретцки 36-летней давности

Нападающий "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид побил рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки по количеству голевых передач в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Это произошло в четвёртом матче финальной серии с "Флоридой Пантерз" (8:1), в котором Макдэвид отдал три результативных паса, доведя их общее количество до 32. У Гретцки в 1988 году была 31 передача.

Кроме того, канадец в этом плей-офф забросил шесть шайб, всего набрав 38 очков. Благодаря этому Макдэвид вышел на чистое шестое место по очкам в играх на вылет, превзойдя Пола Коффи (37 очков в 1985 году).