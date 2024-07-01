Российский хоккейный вундеркинд Мичков подписал контракт с "Филадельфией"

Напомним, в конце июня стало известно, что 19-летний российский хоккеист перешёл из СКА в "Филадельфию", которая выбрала его на драфте под седьмым номером. В прошедшем сезоне Мичков на правах аренды играл за "Сочи", где провёл 47 матчей, набрав 41 очко (19+22). В системе СКА спортсмен выступал с 2020 года. В составе "СКА-1946" в 2022 году он стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. В ноябре 2021-го Мичков дебютировал в сборной РФ, став самым молодым хоккеистом в истории национальной команды, а позже и самым молодым автором гола в истории сборных СССР и России.