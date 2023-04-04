18-летний хоккеист Мичков обратился к погибшему отцу с душераздирающими словами

Нападающий сборной России и хоккейного клуба "Сочи" Матвей Мичков опубликовал запись, посвященную его трагически погибшему отцу Андрею Мичкову.

Сторис хоккеиста Мичкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matvey_michkov39

"Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь. И люблю тебя", — написал спортсмен под фотографией с отцом в Instagram*.

18-летний хоккеист Матвей Мичков перешёл в "Сочи" из СКА на правах аренды и провёл 27 матчей в КХЛ. За это время он набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач). Форвард является одним из главных фаворитов драфта НХЛ в этом году.