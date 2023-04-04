18-летний хоккеист Мичков обратился к погибшему отцу с душераздирающими словами
Хоккеист Матвей Мичков попрощался с погибшим отцом словами "ты был лучшим"
Матвей Мичков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matvey_michkov39
Нападающий сборной России и хоккейного клуба "Сочи" Матвей Мичков опубликовал запись, посвященную его трагически погибшему отцу Андрею Мичкову.
Сторис хоккеиста Мичкова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / matvey_michkov39
"Ты был лучшим папой. Я тобой горжусь. И люблю тебя", — написал спортсмен под фотографией с отцом в Instagram*.
18-летний хоккеист Матвей Мичков перешёл в "Сочи" из СКА на правах аренды и провёл 27 матчей в КХЛ. За это время он набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач). Форвард является одним из главных фаворитов драфта НХЛ в этом году.
Напомним, отец хоккеиста Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля. В злополучный вечер вся семья смотрела матч СКА – ЦСКА, когда перед овертаймом супруга Мария и сын Прохор решили сходить в супермаркет. Глава семейства вышел за ними, но домочадцы так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь. Сегодня 51-летнего отца семейства нашли мёртвым недалеко от дома. "Сочи" окажет поддержку семье спортсмена.
* Принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России.