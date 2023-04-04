Тренера шокировала страшная весть о трагической гибели отца хоккеиста Мичкова

"Это трагедия. Самое страшное, что может произойти. Потеря близких. Я, когда услышал, был в шоке. Да и вообще сегодня в шоке всё хоккейное сообщество не только в России, но и в НХЛ. Матвей же везде на слуху — к драфту готовится. А тут такая трагедия", — сказал Новиков в разговоре с RT.