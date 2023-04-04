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4 апреля, 14:24

Тренера шокировала страшная весть о трагической гибели отца хоккеиста Мичкова

Тренер Новиков выразил соболезнования хоккеисту Мичкову из-за гибели отца

<p>Заслуженный тренер России Юрий Новиков. Фото © ТАСС / Андрей Вазов</p>

Заслуженный тренер России Юрий Новиков. Фото © ТАСС / Андрей Вазов

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил соболезнования в связи со смертью отца нападающего "Сочи" Матвея Мичкова.

"Это трагедия. Самое страшное, что может произойти. Потеря близких. Я, когда услышал, был в шоке. Да и вообще сегодня в шоке всё хоккейное сообщество не только в России, но и в НХЛ. Матвей же везде на слуху — к драфту готовится. А тут такая трагедия", — сказал Новиков в разговоре с RT.

Тренер добавил, что сейчас не лучшее время обсуждать эту тему, поскольку делом теперь должны заниматься следователи.

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Напомним, Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля. В злополучный вечер вся семья смотрела матч СКА – ЦСКА, когда перед овертаймом супруга Мичкова Мария и сын Прохор решили сходить в супермаркет. Глава семейства вышел за ними, но домочадцы так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь. Сегодня 51-летнего отца семейства нашли мёртвым недалеко от дома. "Сочи" окажет поддержку семье спортсмена.

Ирина Фальке
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