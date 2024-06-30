27 россиян стали игроками клубов НХЛ по итогам драфта 2024 года

В Парадайсе завершился ежегодный драфт игроков, организованный Национальной хоккейной лигой. На первом месте по популярности оказались спортсмены из Канады (89 человек), на втором — американцы (39 человек), а третью строчку заняли воспитанники российских клубов — их отобрали 27.

Больше всего россиян (Никиту Артамонова, Александра Сиряцкого, Тимура Кола, Романа Шохрина, Фёдора Аврамова и Андрея Крутова) задрафтил ХК "Каролина Харрикейнз". Действующий обладатель Кубка Стэнли "Флорида Пантерз" взял трёх игроков из РФ: Матвея Шуравина, Степана Горбунова и Дениса Габдрахманова. Столько же хоккеистов выбрал "Колорадо Эвеланш", к которому присоединятся Иван Юнин, Илья Набоков и Никита Прищепов.

Ещё 15 российских игроков между собой поделили "Торонто Мейпл Лифс", "Баффало Сейбрз", "Калгари Флэймз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфия Флайерз", "Нью-Джерси Девилз", "Нэшвилл Предаторз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Монреаль Канадиенс". Больше всего задрафтили нападающих, вторыми по популярности оказались вратари, а третьими — защитники.