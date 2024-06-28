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27 июня, 23:59

Впервые в НБА: "Лейкерс" выбрал на драфте сына Леброна Джеймса

"Лейкерс" выбрал на драфте сына четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса Бронни

Бронни Джеймс. Обложка © X / Bronny

Бронни Джеймс. Обложка © X / Bronny

Сын форварда баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни стал новым игроком титулованной команды. 19-летнего спортсмена выбрали во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 55-м номером, сообщила пресс-служба коллектива, опубликовав трогательное фото спортсменов.

Коллаж Леброна Джеймса и его сына Бронни. Фото © X / Los Angeles Lakers

Коллаж Леброна Джеймса и его сына Бронни. Фото © X / Los Angeles Lakers

"Семейный бизнес", — гласит подпись к снимку.

Бронни Джеймс принимал участие в дебютном сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта, выступая за команду университета Южной Калифорнии. В среднем за игру баскетболист набирал 4,8 очка и делал 2,1 передачи. Джеймсы станут первыми отцом и сыном, которые будут одновременно играть в НБА.

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Изнуряющие тренировки ради долгожданной путёвки в "Лос-Анджелес Лейкерс" уже отразились на здоровье 19-летнего Бронни Джеймса. Летом прошлого года спортсмен перенёс остановку сердца прямо на баскетбольной площадке.

Илья Пушкарев
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