Впервые в НБА: "Лейкерс" выбрал на драфте сына Леброна Джеймса

Сын форварда баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни стал новым игроком титулованной команды. 19-летнего спортсмена выбрали во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 55-м номером, сообщила пресс-служба коллектива, опубликовав трогательное фото спортсменов.

Бронни Джеймс принимал участие в дебютном сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта, выступая за команду университета Южной Калифорнии. В среднем за игру баскетболист набирал 4,8 очка и делал 2,1 передачи. Джеймсы станут первыми отцом и сыном, которые будут одновременно играть в НБА.