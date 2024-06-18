"Бостон Селтикс" стал самым титулованным клубом НБА, завоевав 18-й титул

"Бостон Селтикс" победил "Даллас Маверикс" в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации и стал чемпионом лиги. Решающая встреча завершилась со счётом 106:88 (4-1 в серии).

Это первое чемпионство "Бостона" за 16 лет. Последний раз клуб выигрывал НБА в сезоне 2007/08. Всего же "кельты" завоевали 18-е чемпионство в истории, став самым титулованным клубом в лиге. Второе место по этому показателю занимает "Лос-Анджелес Лейкерс", имеющий 17 побед. Третьим идёт "Голден Стэйт Уорриорз", бравший титул семь раз.

"Бостон Селтикс" в 18-й раз стал чемпионом НБА. Видео © X / NBA

Лучшим игроком финальной серии был признан Джейлен Браун. В среднем он набирал 20,8 очка за игру, 5,4 подбора и 5,0 передачи при 44% попаданий с игры.

MVP финала НБА Джейлен Браун. Фото © X / Boston Celtics

Лидером нынешнего "Далласа" является 25-летний серб Лука Дончич. По ходу плей-офф он побил рекорд легенды клуба Дирка Новицки, записав на свой счёт 631 очко, в то время как в плей-офф 2005/06 Новицки набрал 620 очков.