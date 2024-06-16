"Флорида" отложила победу в Кубке Стэнли, пропустив 8 шайб от "Эдмонтона"

Дубль в составе победителей оформил Дилан Холлоуэй, по одной шайбе на счету Маттиаса Янмарка, Адама Хенрика, Коннора Макдэвида, Дарнелла Нёрса, Райана Нюджент-Хопкинса и Райана Маклауда. Автором единственной шайбы гостей стал Владимир Тарасенко. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменён во втором периоде.