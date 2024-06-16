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16 июня, 03:18

"Флорида" отложила победу в Кубке Стэнли, пропустив 8 шайб от "Эдмонтона"

"Эдмонтон" разгромил "Флориду" и продлил финальную серию НХЛ до пяти игр

Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз". Обложка © X / Edmonton Oiler

Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз". Обложка © X / Edmonton Oiler

"Эдмонтон Ойлерз" нанёс разгромное поражение "Флориде Пантерз" в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счётом 8:1.

Дубль в составе победителей оформил Дилан Холлоуэй, по одной шайбе на счету Маттиаса Янмарка, Адама Хенрика, Коннора Макдэвида, Дарнелла Нёрса, Райана Нюджент-Хопкинса и Райана Маклауда. Автором единственной шайбы гостей стал Владимир Тарасенко. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменён во втором периоде.

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Счёт в серии стал 3-1 в пользу "Пантерз". Следующий матч пройдёт в Санрайзе в ночь на 19 июня.

Ранее McDonalds в Эдмонтоне заявил, что переименуется в McDavid's при победе "Ойлерз" в Кубке Стэнли. Напомним, последний раз канадский клуб выигрывал Кубок Стэнли в 1993 году, им был "Монреаль".

Артур Лапсаков
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