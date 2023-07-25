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25 июля, 18:50

Сын звезды баскетбола едва не умер от остановки сердца на тренировке

Сын Леброна Джеймса Бронни в 18-лет перенёс остановку сердца

<p>18-летний сын Леброна Джеймса Бронни. Обложка © Getty Images / Michael Hickey</p>

18-летний сын Леброна Джеймса Бронни. Обложка © Getty Images / Michael Hickey

18-летний баскетболист Бронни Джеймс — сын форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса — пережил остановку сердца во время тренировки. Об этом в "Твиттере" заявил инсайдер The Athletic Шамс Чарания, опубликовав фрагмент сообщения команды Университета Южной Калифорнии, за которую и выступает спортсмен.

"Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенёс остановку сердца. Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии", — говорится в заявлении.

В команде попросили уважать неприкосновенность частной жизни семьи и добавили, что родители Бронни Джеймса поблагодарили врачей за их невероятную работу.

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Никита Осипов
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