Сын звезды баскетбола едва не умер от остановки сердца на тренировке
Сын Леброна Джеймса Бронни в 18-лет перенёс остановку сердца
18-летний сын Леброна Джеймса Бронни. Обложка © Getty Images / Michael Hickey
18-летний баскетболист Бронни Джеймс — сын форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса — пережил остановку сердца во время тренировки. Об этом в "Твиттере" заявил инсайдер The Athletic Шамс Чарания, опубликовав фрагмент сообщения команды Университета Южной Калифорнии, за которую и выступает спортсмен.
"Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенёс остановку сердца. Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии", — говорится в заявлении.
В команде попросили уважать неприкосновенность частной жизни семьи и добавили, что родители Бронни Джеймса поблагодарили врачей за их невероятную работу.
Ранее Лайф писал, что самый высокий баскетболист России умер в 29 лет. Речь идёт о Николае Рогожкине, рост которого был 222 сантиметра.