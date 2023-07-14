Ромарио госпитализировали в Рио-де-Жанейро с кишечной инфекцией
Чемпион мира 1994 года Ромарио госпитализирован с кишечной инфекцией в Бразилии
Ромарио на победном чемпионате мира 1994 года. Обложка © ТАСС / Игорь Уткин
Экс-футболист, чемпион мира в составе сборной Бразилии Ромарио доставлен в больницу Рио-де-Жанейро, у него диагностирована кишечная инфекция. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
57-летний экс-футболист и действующий политик в 2021 году перенёс операцию по удалению желчного пузыря. Сейчас он госпитализирован с сильной желудочной болью. Врачи стабилизировали состояние бывшего спортсмена, но прогнозов по выписке не делают.
Напомним, легендарный нападающий в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира 1994 года, обладателем Кубка конфедераций 1997 года, выступал за "Васко де Гама", ПСВ, "Барселону", "Валенсию" и другие клубы, а завершил спортивную карьеру после допингового скандала в апреле 2008-го. В 2009 году Ромарио вступил в Соцпартию Бразилии, а с 1 февраля 2015-го является федеральным сенатором от штата Рио-де-Жанейро, заручившись поддержкой рекордного числа избирателей.
А ранее в возрасте 45 лет из-за остановки сердца умер бывший футболист казанского "Рубина" и сборной Бельгии Седрик Руссель. Прибывшие на место медики проводили реанимационные мероприятия в течение часа, но спасти спортсмена не удалось.