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29 июня, 03:40

В первом раунде драфта НХЛ 2024 года выбрали четверых россиян

Иван Демидов выбран "Монреалем" на драфте НХЛ. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / canadiensmtl

Иван Демидов выбран "Монреалем" на драфте НХЛ. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / canadiensmtl

В Лас-Вегасе состоялась церемония драфта Национальной хоккейной лиги. В первом раунде были выбраны четверо российских хоккеистов.

Под общим пятым номером в "Монреаль Канадиенс" ушёл нападающий Иван Демидов. Десятым "Нью-Джерси Девилз" выбрал защитника Антона Силаева. Под общим 22-м номером "Нэшвилл Предаторз" задрафтовал нападающего Егора Сурина, а под 28-м номером "Калгари Флэймз" выбрал форварда Матвея Гридина.

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В последний раз четверо россиян были выбраны в первом раунде драфта в 2023 году. Ими были Дмитрий Симашев, Матвей Мичков, Даниил Бут и Михаил Гуляев.

Мичков, отыгравший предыдущий сезон в аренде в "Сочи", разорвал контракт с петербургским СКА и официально стал игроком клуба "Филадельфия Флайерз". При этом в КХЛ нападающий хочет выступать только за Санкт-Петербург, о чём и заявил при отъезде.

Артур Лапсаков
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