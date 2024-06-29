В первом раунде драфта НХЛ 2024 года выбрали четверых россиян

В Лас-Вегасе состоялась церемония драфта Национальной хоккейной лиги. В первом раунде были выбраны четверо российских хоккеистов.

Под общим пятым номером в "Монреаль Канадиенс" ушёл нападающий Иван Демидов. Десятым "Нью-Джерси Девилз" выбрал защитника Антона Силаева. Под общим 22-м номером "Нэшвилл Предаторз" задрафтовал нападающего Егора Сурина, а под 28-м номером "Калгари Флэймз" выбрал форварда Матвея Гридина.

В последний раз четверо россиян были выбраны в первом раунде драфта в 2023 году. Ими были Дмитрий Симашев, Матвей Мичков, Даниил Бут и Михаил Гуляев.