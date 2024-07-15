Экс-футболист сборной Украины дисквалифицирован за подмену допинг-пробы
Украинского футболиста Баланюка временно отстранили за подмену допинг-пробы
Денис Баланюк. Обложка © Украинская ассоциация футбола
Украинский футболист Денис Баланюк получил временную дисквалификацию за то, что подменил допинг-пробы. Об отстранении бывшего игрока сборной говорится на сайте Национального антидопингового центра Украины.
Срок штрафных санкций будет отсчитываться с 26 декабря 2023 года. При этом Баланюк сидит без клуба с ноября 2023 года. Последним местом его работы был грузинский "Самгурали". Нападающий в период с 2020 по 2021 год выступал в составе московского "Торпедо". На Украине Баланюк играл за юношеские и молодёжную сборные, а также получил вызов в национальную команду в сентябре 2018 года.
Ранее ещё одну украинскую спортсменку Виту Семеренко отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. 38-летняя биатлонистка завоевала олимпийское золото во время Игр в Сочи в 2014 году. Также она является семикратным призёром мировых первенств (две серебряные медали, пять бронзовых).