Экс-футболист сборной Украины дисквалифицирован за подмену допинг-пробы

Срок штрафных санкций будет отсчитываться с 26 декабря 2023 года. При этом Баланюк сидит без клуба с ноября 2023 года. Последним местом его работы был грузинский "Самгурали". Нападающий в период с 2020 по 2021 год выступал в составе московского "Торпедо". На Украине Баланюк играл за юношеские и молодёжную сборные, а также получил вызов в национальную команду в сентябре 2018 года.