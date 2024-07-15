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15 июля, 04:27

Сборная Аргентины в 16-й раз стала победителем Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентина победила колумбийцев со счётом 1:0 и завоевала Кубок Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси с Кубком Америки и командой. Обложка X / Selección Argentina

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси с Кубком Америки и командой. Обложка X / Selección Argentina

Сборная Аргентины в дополнительное время разгромила команду из Колумбии и стала обладателем Кубка Америки. Футбольный матч, который состоялся на стадионе "Хард рок" в Майями-Гарденс, завершился со счётом 1:0 в пользу аргентинцев.

Сборная Аргентины празднует победу на Кубке Америки. Обложка X / Selección Argentina

Ворота на 112-й минуте распечатал Лаутаро Мартинес. Для Аргентины этот титул стал 16-м в истории. На втором месте расположился Уругвай с 15 выигранными трофеями Кубка Америки.

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Ранее был определён обладатель другого футбольного трофея — Евро-2024, которым в четвёртый раз стала сборная Испании. Спортсмены победили англичан со счётом 2:1. Кстати, полузащитник испанской футбольной сборной Родри признан лучшим игроком завершившегося Евро-2024.

Оксана Попова
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