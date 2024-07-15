Сборная Аргентины в 16-й раз стала победителем Кубка Америки по футболу

Сборная Аргентины в дополнительное время разгромила команду из Колумбии и стала обладателем Кубка Америки. Футбольный матч, который состоялся на стадионе "Хард рок" в Майями-Гарденс, завершился со счётом 1:0 в пользу аргентинцев.