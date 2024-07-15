Обмороки, безбилетники и плачущие дети: Финал Кубка Америки перенесли из-за давки у стадиона

Финал Кубка Америки, в котором сразятся сборные Аргентины и Колумбии, пришлось перенести из-за беспорядков и жуткой давки на стадионе. Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, болельщики пытались ворваться на поле без билетов.

Финал Кубка Америки перенесли на полчаса из-за беспорядков и давки у стадиона. Видео © X / kocovich / ahme1357_d / saeed3373

Известно, что игра должна была начаться в 03:00 по мск, однако начало матча пришлось отложить. Дело в том, что поболеть за любимые команды решили безбилетники, которые хотели прорваться на стадион. Из-за этого представители служб безопасности перекрыли все входы и выходы.

Осложняло ситуацию и огромное количество футбольных фанатов, а также палящая жара в Майами, где сейчас 30 градусов тепла. Многие люди долгое время стояли на солнце в ожидании допуска на матч, некоторые из них теряли сознание. Также известно, что у стадиона произошла серьёзная давка. Безумные болельщики буквально втоптали в пол взрослых и детей, которые бились в истерике от страха.