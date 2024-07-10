Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 04:12

Месси вывел Аргентину в финал Кубка Америки

Сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки

Лионель Месси в матче с Канадой. Обложка © X / Selección Argentina

Лионель Месси в матче с Канадой. Обложка © X / Selección Argentina

Сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки по футболу, который проходит в США. В полуфинале команда во главе с Лионелем Месси обыграла Канаду со счётом 2:0.

Голами отличились Хулиан Альварес (22-я минута) и Лео Месси (51-я). Это первый гол звёздного нападающего на турнире.

Теперь Аргентина ждёт победителя пары Колумбия – Уругвай, игра пройдёт в ночь на четверг, 11 июля.

Испания вынесла Францию и сыграет в финале Евро-2024
Испания вынесла Францию и сыграет в финале Евро-2024

В России тем временем проходят товарищеские кубки с участием европейских команд. Обладателем Братского кубка, в котором также играли московское "Динамо", белградские "Партизан" и ОФК, стал ЦСКА. Победителем Летнего кубка стала "Црвена Звезда", одолевшая "Зенит".

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Лионель Месси
  • Сборная Аргентины
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров