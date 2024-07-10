Месси вывел Аргентину в финал Кубка Америки

Сборная Аргентины стала первым финалистом Кубка Америки по футболу, который проходит в США. В полуфинале команда во главе с Лионелем Месси обыграла Канаду со счётом 2:0.

Голами отличились Хулиан Альварес (22-я минута) и Лео Месси (51-я). Это первый гол звёздного нападающего на турнире.

Теперь Аргентина ждёт победителя пары Колумбия – Уругвай, игра пройдёт в ночь на четверг, 11 июля.