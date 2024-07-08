ЦСКА обыграл "Партизан" и стал обладателем Братского кубка

В Москве на "ВЭБ-Арене" прошёл заключительный матч Братского кубка, в рамках которого встретились московский ЦСКА и белградский "Партизан". В итоге "армейцы" разгромили команду из Сербии со счётом 3:0.

На 3-й минуте счёт открыл Тамерлан Мусаев, на 51-й Келлвен его удвоил, а на 89-й сербский футболист Зоран Тошич, который выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год и трижды выигрывал с командой чемпионат России, сделал его разгромным. Стоит отметить, что серб появился на поле всего за две минуты до своего гола.

В результате "армейцы" набрали шесть очков и стали победителями турнира. На втором месте оказалось московское "Динамо" с четырьмя очками, бронза досталась "Партизану", у которого два очка, а на четвёртом месте очутился белградский ОФК, не заработавший ни одного очка.