"Црвена Звезда" досрочно победила в Летнем кубке, обыграв "Зенит"

Петербургский "Зенит" уступил белградской "Црвене Звезде" на предсезонном товарищеском Летнем кубке РПЛ в Северной столице. Встреча завершилась со счётом 1:2 в пользу сербской команды.

Уже на 5-й минуте счёт открыл атакующий полузащитник петербургского клуба Клаудиньо. Однако вингер "Црвены Звезды" Александр Катай на 49-й минуте сравнял его, а на 86-й 20-летний серб Стефан Лекович вывел свою команду вперёд.

Стоит отметить, что благодаря успеху белградские футболисты досрочно победили в Летнем кубке. В настоящее время они набрали шесть очков.