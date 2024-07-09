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8 июля, 22:05

"Црвена Звезда" досрочно победила в Летнем кубке, обыграв "Зенит"

Петербургский "Зенит" уступил белградской "Црвене Звезде" в матче Летнего кубка

"Црвена Звезда" досрочно победила в Летнем кубке, обыграв "Зенит". Обложка © Telegram / ФК Црвена звезда

"Црвена Звезда" досрочно победила в Летнем кубке, обыграв "Зенит". Обложка © Telegram / ФК Црвена звезда

Петербургский "Зенит" уступил белградской "Црвене Звезде" на предсезонном товарищеском Летнем кубке РПЛ в Северной столице. Встреча завершилась со счётом 1:2 в пользу сербской команды.

Уже на 5-й минуте счёт открыл атакующий полузащитник петербургского клуба Клаудиньо. Однако вингер "Црвены Звезды" Александр Катай на 49-й минуте сравнял его, а на 86-й 20-летний серб Стефан Лекович вывел свою команду вперёд.

Стоит отметить, что благодаря успеху белградские футболисты досрочно победили в Летнем кубке. В настоящее время они набрали шесть очков.

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Ранее Life.ru писал, что "Зенит" разгромил "Сочи" в стартовом матче Летнего кубка РПЛ. Встреча прошла 2 июля на стадионе "Газпром-арена" в городе на Неве.

Алексей Соловьёв
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