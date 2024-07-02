"Зенит" разгромил "Сочи" со счётом 5:2 в стартовом матче Летнего кубка РПЛ
Фрагмент матча между "Зенитом" и "Сочи" в рамках Летнего кубка РПЛ. Обложка © Сайт ФК "Зенит"
Петербургский "Зенит" разгромил "Сочи" в стартовом матче Летнего кубка РПЛ. Встреча прошла на стадионе "Газпром-арена" в Северной столице и завершилась со счётом 5:2.
В составе сине-бело-голубых мячи забили оформивший дубль колумбийский нападающий Матео Кассьерра (20-я и 24-я минуты), полузащитники Андрей Мостовой (45+1) и Александр Ерохин (67-я), а также бразильский хавбек Густаво Мантуан (69-я). У проигравшей команды отличились бразильский защитник Марсело Алвес (32-я) и защитник Кирилл Заика (41-я). В следующем матче "Сочи" померится силами с сербской "Црвеной звездой", а "Зенит" сыграет с аргентинским "Тальересом".
Ранее сообщалось, что вратарь Евгений Латышонок, который в минувшем сезоне РПЛ выступал за калининградскую "Балтику", перешёл в "Зенит". Игрок заключил контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон.