Лучший ассистент минувшего сезона РПЛ Глушенков стал игроком "Зенита"

Уточняется, что 24-летний игрок подписал контракт с "Зенитом" сроком на четыре года с опцией продления ещё на сезон. С 2023 года Глушенков выступал за московский "Локомотив", в который он пришёл из самарских "Крыльев Советов". В минувшем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за железнодорожников в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и отдал 16 голевых передач. В РПЛ футболист повторил рекорд бывшего игрока "Зенита" Халка, который 16 раз ассистировал партнёрам в сезоне 2015/16.