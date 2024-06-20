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20 июня, 13:38

Лучший ассистент минувшего сезона РПЛ Глушенков стал игроком "Зенита"

Полузащитник Глушенков перешёл из "Локомотива" в "Зенит"

Максим Глушенков. Обложка © Telegram / ФК "Зенит"

Максим Глушенков. Обложка © Telegram / ФК "Зенит"

Российский полузащитник Максим Глушенков перешёл в "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые приветствуют Максима Глушенкова в Петербурге и желают достижения новых результативных рекордов в составе "Зенита". Добро пожаловать!" — говорится в сообщении.

Уточняется, что 24-летний игрок подписал контракт с "Зенитом" сроком на четыре года с опцией продления ещё на сезон. С 2023 года Глушенков выступал за московский "Локомотив", в который он пришёл из самарских "Крыльев Советов". В минувшем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за железнодорожников в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и отдал 16 голевых передач. В РПЛ футболист повторил рекорд бывшего игрока "Зенита" Халка, который 16 раз ассистировал партнёрам в сезоне 2015/16.

Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Смолов на правах свободного агента перешёл в "Краснодар". Игрок подписал контракт с "быками" сроком на один год.

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Наталья Исакова
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