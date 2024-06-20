Лучший ассистент минувшего сезона РПЛ Глушенков стал игроком "Зенита"
Полузащитник Глушенков перешёл из "Локомотива" в "Зенит"
Максим Глушенков. Обложка © Telegram / ФК "Зенит"
Российский полузащитник Максим Глушенков перешёл в "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.
"Сине-бело-голубые приветствуют Максима Глушенкова в Петербурге и желают достижения новых результативных рекордов в составе "Зенита". Добро пожаловать!" — говорится в сообщении.
Уточняется, что 24-летний игрок подписал контракт с "Зенитом" сроком на четыре года с опцией продления ещё на сезон. С 2023 года Глушенков выступал за московский "Локомотив", в который он пришёл из самарских "Крыльев Советов". В минувшем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за железнодорожников в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и отдал 16 голевых передач. В РПЛ футболист повторил рекорд бывшего игрока "Зенита" Халка, который 16 раз ассистировал партнёрам в сезоне 2015/16.
Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Смолов на правах свободного агента перешёл в "Краснодар". Игрок подписал контракт с "быками" сроком на один год.