Стало известно, кто займёт место вратаря в "Краснодаре" вместо Сафонова
Вратарь Дюпин подписал контракт с ФК "Краснодар"
Вратарь Юрий Дюпин. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"
Голкипер Юрий Дюпин перешёл в состав ФК "Краснодар". Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
"Юрий Дюпин стал игроком "Краснодара". Клуб согласовал с голкипером условия личного контракта. Дюпин перешёл в наш клуб в статусе свободного агента. <...> "Краснодар" подписал с Юрием Дюпиным трудовое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2025 года", — сказано в сообщении "Краснодара".
Дюпину 36 лет, с лета 2019 года играл в составе казанского "Рубина", одержав с ним победу в Мелбет — Первой лиге в сезоне 2022/23. В прошлом сезоне голкипер участвовал в 29 матчах чемпионата России, в девяти из которых не позволил сопернику поразить ворота. В 2021 году Дюпина вызвали в сборную России, но он так ни разу и не вышел на поле.
Напомним, недавно ФК "Краснодар" официально объявил о переходе вратаря Матвея Сафонова в легендарный французский клуб ПСЖ. Слухи об этом появились ещё в мае. Однако его трансфер оказался под угрозой из-за гигантского долга по алиментам — 60 млн рублей. 11 июня сообщалось, что вратарь оплатил задолженность. Как заявил адвокат его бывшей супруги, дело по алиментам дошло до руководства ПСЖ.