Стало известно, кто займёт место вратаря в "Краснодаре" вместо Сафонова

"Юрий Дюпин стал игроком "Краснодара". Клуб согласовал с голкипером условия личного контракта. Дюпин перешёл в наш клуб в статусе свободного агента. <...> "Краснодар" подписал с Юрием Дюпиным трудовое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2025 года", — сказано в сообщении "Краснодара".

Дюпину 36 лет, с лета 2019 года играл в составе казанского "Рубина", одержав с ним победу в Мелбет — Первой лиге в сезоне 2022/23. В прошлом сезоне голкипер участвовал в 29 матчах чемпионата России, в девяти из которых не позволил сопернику поразить ворота. В 2021 году Дюпина вызвали в сборную России, но он так ни разу и не вышел на поле.