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15 июня, 13:55

Стало известно, кто займёт место вратаря в "Краснодаре" вместо Сафонова

Вратарь Дюпин подписал контракт с ФК "Краснодар"

Вратарь Юрий Дюпин. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Вратарь Юрий Дюпин. Обложка © Telegram / ФК "Краснодар"

Голкипер Юрий Дюпин перешёл в состав ФК "Краснодар". Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

"Юрий Дюпин стал игроком "Краснодара". Клуб согласовал с голкипером условия личного контракта. Дюпин перешёл в наш клуб в статусе свободного агента. <...> "Краснодар" подписал с Юрием Дюпиным трудовое соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2025 года", сказано в сообщении "Краснодара".

Дюпину 36 лет, с лета 2019 года играл в составе казанского "Рубина", одержав с ним победу в Мелбет — Первой лиге в сезоне 2022/23. В прошлом сезоне голкипер участвовал в 29 матчах чемпионата России, в девяти из которых не позволил сопернику поразить ворота. В 2021 году Дюпина вызвали в сборную России, но он так ни разу и не вышел на поле.

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Напомним, недавно ФК "Краснодар" официально объявил о переходе вратаря Матвея Сафонова в легендарный французский клуб ПСЖ. Слухи об этом появились ещё в мае. Однако его трансфер оказался под угрозой из-за гигантского долга по алиментам — 60 млн рублей. 11 июня сообщалось, что вратарь оплатил задолженность. Как заявил адвокат его бывшей супруги, дело по алиментам дошло до руководства ПСЖ.

Юрий Лысенко
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