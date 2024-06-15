Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ
Адвокат Шилов: В ПСЖ получили сообщение о двухлетнем долге Сафонова по алиментам
Футболист Матвей Сафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / motya_39
Бывшая жена известного российского футболиста — голкипера Матвея Сафонова — обращалась к судебным приставом с заявлением об ограничении спортсмену возможность выезда за пределы страны из-за неуплаты алиментов в течение долгого срока. Об этом рассказал адвокат экс-супруги вратаря Максим Шилов.
"Мы просили судебного пристава ограничить выезд Матвея Евгеньевича за пределы России в виду того, что им не исполняется решение суда уже длительное время, и уже скопилась задолженность за более чем два года", — сообщил юрист в беседе с телеканалом "Звезда".
Адвокат добавил, что ему удалось выйти на контакт с менеджментом французского ФК "Пари Сен-Жермен", куда уходит играть Сафонов. По словам Шилова, сейчас идут переговоры — вопрос пытаются решить дистанционно. Впрочем, отметил юрист, вратарь не уйдёт от ответственности, даже если сменит резидентство: защита намерена отстаивать интересы его бывшей жены и ребёнка, даже если это потребуется делать в залах французских судов.
Напомним, о том, что российский голкипер перейдёт в легендарный французский клуб, стало известно в конце мая. Однако недавно его трансфер оказался под угрозой из-за гигантского долга Сафонова по алиментам в размере 60 миллионов рублей. При этом 11 июня появилась информация о том, что футболист оплатил задолженность. А 14 июня было объявлено, что вратарь "Краснодара" и сборной России по футболу Матвей Сафонов официально стал игроком ПСЖ.