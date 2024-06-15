Дело по алиментам футболиста Сафонова дошло до руководства ПСЖ

Бывшая жена известного российского футболиста — голкипера Матвея Сафонова — обращалась к судебным приставом с заявлением об ограничении спортсмену возможность выезда за пределы страны из-за неуплаты алиментов в течение долгого срока. Об этом рассказал адвокат экс-супруги вратаря Максим Шилов.

Адвокат добавил, что ему удалось выйти на контакт с менеджментом французского ФК "Пари Сен-Жермен", куда уходит играть Сафонов. По словам Шилова, сейчас идут переговоры — вопрос пытаются решить дистанционно. Впрочем, отметил юрист, вратарь не уйдёт от ответственности, даже если сменит резидентство: защита намерена отстаивать интересы его бывшей жены и ребёнка, даже если это потребуется делать в залах французских судов.