Футболист Фёдор Смолов перешёл в "Краснодар"

Российский нападающий Фёдор Смолов на правах свободного агента перешёл в "Краснодар". Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Игрок подписал контракт с "быками" сроком на один год. Уточняется, что трудовое соглашение со Смоловым действительно до 30 июня 2025 года. Форвард уже играл за "Краснодар" с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе этой команды он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба.

Фёдор Смолов перешёл в "Краснодар". Фото © Telegram / ФК "Краснодар"

Кроме того, Смолов выступал за "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Локомотив", "Сельту". Последним клубом, за который выступал футболист, было московское "Динамо". После возвращения в клуб в 2022 году он провёл 80 игр за бело-голубых и забил 25 голов. Также на счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России.