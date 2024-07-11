Колумбия сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки
Полный стадион в Шарлотте на игре сборных Колумбии и Уругвая. Обложка © X / CONMEBOL Copa América
Сборная Колумбии победила команду Уругвая в полуфинале Кубка Америки и пробилась в финал. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный и победный мяч в первом тайме забил полузащитник Джефферсон Лерма.
Таким образом, Колумбия пробилась в финал турнира, где её уже ждёт сборная Аргентины. Игра состоится в ночь с 14 на 15 июля в Майами.
Ранее Life.ru рассказывал, что "Краснодар" объявил о возвращении Юрия Газинского в команду. Также этим летом состав клуба пополнился вратарём Юрием Дюпиным и форвардом Фёдором Смоловым.