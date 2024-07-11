Колумбия сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки

Сборная Колумбии победила команду Уругвая в полуфинале Кубка Америки и пробилась в финал. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, Колумбия пробилась в финал турнира, где её уже ждёт сборная Аргентины. Игра состоится в ночь с 14 на 15 июля в Майами.