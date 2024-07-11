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11 июля, 03:24

Колумбия сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки

Полный стадион в Шарлотте на игре сборных Колумбии и Уругвая. Обложка © X / CONMEBOL Copa América

Полный стадион в Шарлотте на игре сборных Колумбии и Уругвая. Обложка © X / CONMEBOL Copa América

Сборная Колумбии победила команду Уругвая в полуфинале Кубка Америки и пробилась в финал. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный и победный мяч в первом тайме забил полузащитник Джефферсон Лерма.

Таким образом, Колумбия пробилась в финал турнира, где её уже ждёт сборная Аргентины. Игра состоится в ночь с 14 на 15 июля в Майами.

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Ранее Life.ru рассказывал, что "Краснодар" объявил о возвращении Юрия Газинского в команду. Также этим летом состав клуба пополнился вратарём Юрием Дюпиным и форвардом Фёдором Смоловым.

Артур Лапсаков
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