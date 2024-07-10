ФК "Краснодар" объявил о возвращении Юрия Газинского в команду

Российский футболист, полузащитник Юрий Газинский перешёл в футбольный клуб "Краснодар". Об этом сообщила пресс-служба команды. Там уточнили, что спортсмен пополнил ряды чёрно-зелёных на правах свободного агента, а контракт с ним рассчитан на один сезон.

Раньше автор первого гола на ЧМ-2018 уже выступал за быков, он играл в команде в период с 2013-го по 2022 год. Спортсмен провёл в их составе 282 матча и занимал второе место в истории клуба по этому показателю. Два года назад стало известно, что рекордсмен "Краснодара" не будет продлевать контракт и намерен уйти из клуба.