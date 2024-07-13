Перерыв в финале Кубка Америки увеличат до 25 минут ради шоу Шакиры
Marca: Ради шоу Шакиры перерыв в финале Кубка Америки могут сделать до 25 минут
Певица Шакира. Обложка © Х / Shakira
Организаторы могут увеличить перерыв между таймами в финале Кубка Америки до 25 минут. Как пишет газета Marca, на это готовы пойти ради выступления на мероприятии колумбийской певицы Шакиры.
Так, комментатор Тито Пуччетти из Колумбии, который работает на этом турнире, заявил, что на шоу с ней отведут 20–25 минут. Журналист Хуан Хосе Бускалиа добавил, что после окончания первого тайма, на её выступление отведут примерно 20 минут — по шесть минут, чтобы подготовить сцену и на её последующий демонтаж, а также семь минут на само шоу.
В итоге встреча может быть прервана более чем на стандартные 15 минут. Такое нарушение действующих правил вызвало недовольство среди поклонников футбола.
Ранее Life.ru писал, что сборная Колумбии победила команду Уругвая в полуфинале Кубка Америки по футболу и пробилась в финал. Встреча завершилась со счётом 1:0, а единственный мяч забил полузащитник Джефферсон Лерма.