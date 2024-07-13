Перерыв в финале Кубка Америки увеличат до 25 минут ради шоу Шакиры

Организаторы могут увеличить перерыв между таймами в финале Кубка Америки до 25 минут. Как пишет газета Marca, на это готовы пойти ради выступления на мероприятии колумбийской певицы Шакиры.

Так, комментатор Тито Пуччетти из Колумбии, который работает на этом турнире, заявил, что на шоу с ней отведут 20–25 минут. Журналист Хуан Хосе Бускалиа добавил, что после окончания первого тайма, на её выступление отведут примерно 20 минут — по шесть минут, чтобы подготовить сцену и на её последующий демонтаж, а также семь минут на само шоу.