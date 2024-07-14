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14 июля, 14:20

Украинскую чемпионку по биатлону забанили из-за допинга

Украинскую биатлонистку Виту Семеренко отстранили за возможное допинг-нарушение

Вита Семеренко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вита Семеренко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Олимпийскую чемпионку по биатлону украинку Виту Семеренко временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает национальный антидопинговый центр Украины.

Отстранение спортсменки произошло в связи с тремя нарушениями предоставления информации о местонахождении. Оно действует с 20 марта 2024 года. В последний раз 38-летняя биатлонистка участвовала в международных соревнованиях в 2022 году на чемпионате Европы в Абрере, однако после этого продолжала выступать на национальном уровне.

Титул олимпийской чемпионки украинка получила во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Семеренко завоевала золото в эстафете, а затем взяла бронзу в спринте. Кроме того, она является семикратным призёром мировых первенств (две серебряные медали, пять бронзовых).

Мировой рекордсмен в беге оказался допинговым шарлатаном
Мировой рекордсмен в беге оказался допинговым шарлатаном

Ранее в Госдуме обвинили WADA в давлении на иностранных спортсменов из-за Игр дружбы. Всемирное антидопинговое агентство пытается уговорить зарубежных атлетов не принимать участия в соревнованиях в России, отметили в нижней палате парламента.

Мария Любицкая
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