Украинскую чемпионку по биатлону забанили из-за допинга
Украинскую биатлонистку Виту Семеренко отстранили за возможное допинг-нарушение
Вита Семеренко. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Олимпийскую чемпионку по биатлону украинку Виту Семеренко временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает национальный антидопинговый центр Украины.
Отстранение спортсменки произошло в связи с тремя нарушениями предоставления информации о местонахождении. Оно действует с 20 марта 2024 года. В последний раз 38-летняя биатлонистка участвовала в международных соревнованиях в 2022 году на чемпионате Европы в Абрере, однако после этого продолжала выступать на национальном уровне.
Титул олимпийской чемпионки украинка получила во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. Семеренко завоевала золото в эстафете, а затем взяла бронзу в спринте. Кроме того, она является семикратным призёром мировых первенств (две серебряные медали, пять бронзовых).
Ранее в Госдуме обвинили WADA в давлении на иностранных спортсменов из-за Игр дружбы. Всемирное антидопинговое агентство пытается уговорить зарубежных атлетов не принимать участия в соревнованиях в России, отметили в нижней палате парламента.