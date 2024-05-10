В Госдуме обвинили WADA в давлении на иностранных спортсменов из-за Игр дружбы

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается уговорить иностранных спортсменов не принимать участия в российских Играх дружбы. Его слова приводит ТАСС.

"Очередная попытка от Запада отговорить спортсменов ехать в Россию на соревнования. Пусть WADA не лезет к нам и разбирается с делом китайских пловцов. А ещё лучше будет, если их аккредитованные лаборатории начнут проверять допинг-пробы спортсменов с Игр БРИКС и Игр дружбы. Тогда и не будет никаких вопросов", — говорит депутат.

Он добавил, что в России всегда ответственно подходили к организации спортивных соревнований, поэтому беспокоиться не о чем. Если WADA так и не предоставит антидопинговые лаборатории, то российское руководство найдёт альтернативные варианты.