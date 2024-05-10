Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 12:37

В Госдуме обвинили WADA в давлении на иностранных спортсменов из-за Игр дружбы

Свищёв заявил, что WADA отговаривает спортсменов от участия в Играх дружбы

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается уговорить иностранных спортсменов не принимать участия в российских Играх дружбы. Его слова приводит ТАСС.

"Очередная попытка от Запада отговорить спортсменов ехать в Россию на соревнования. Пусть WADA не лезет к нам и разбирается с делом китайских пловцов. А ещё лучше будет, если их аккредитованные лаборатории начнут проверять допинг-пробы спортсменов с Игр БРИКС и Игр дружбы. Тогда и не будет никаких вопросов", — говорит депутат.

Он добавил, что в России всегда ответственно подходили к организации спортивных соревнований, поэтому беспокоиться не о чем. Если WADA так и не предоставит антидопинговые лаборатории, то российское руководство найдёт альтернативные варианты.

Ведущие пловцы мира готовят многомиллионный иск к WADA из-за китайских спортсменов
Ведущие пловцы мира готовят многомиллионный иск к WADA из-за китайских спортсменов

Ранее глава WADA Витольд Банька заявил, что целью организации является не допустить проведения Всемирных игр дружбы в России. По его словам, это представляет угрозу, поскольку турнир претендует на то, чтобы стать альтернативой Олимпийским играм.

Обложка ©

Федерация гребного слалома России

Владимир Озеров
  • Новости
  • WADA (всемирная антидопинговая ассоциация)
  • Всемирные игры дружбы
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Спорт
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров