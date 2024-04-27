Ведущие пловцы мира готовят многомиллионный иск к WADA из-за китайских спортсменов

Ведущие мировые пловцы готовят многомиллионный коллективный судебный иск к Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Как передаёт газета The Times, причиной этого стал допуск китайских пловцов к Олимпийским играм в Токио, несмотря на положительно сданный ими допинг-тест.

Напомним, недавно в зарубежных средствах массовой информации появились публикации о том, что пробы 23 пловцов из Китая, участвовавших в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Стоит отметить, что именно за это вещество была дисквалифицирована на четыре года российская фигуристка Камила Валиева.

Корреспонденты The Times сообщают, что теперь ведущие пловцы мира ведут переговоры с юристами. Также издание сообщает, что спортсмены уже заручились финансовой поддержкой.