Мировой рекордсмен в беге оказался допинговым шарлатаном

Обладатель мирового рекорда в беге на десять километров по шоссе Ронекс Кипруто дисквалифицирован за нарушение допинговых правил. Ограничения с 24-летнего кенийского бегуна снимут лишь через шесть лет, гласит пресс-релиз Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

По данным AIU, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года систематически принимал запрещённые препараты на протяжении большей части профессиональной карьеры. Первые нарушения в антидопинговом паспорте Кипруто датируются июлем 2018 года. Все спортивные достижения кенийца с этой даты аннулированы.

"Спортсмен был вовлечён в преднамеренный и изощрённый допинговый режим в течение длительного периода времени с целью искусственно улучшить свои результаты", — гласит документ.