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5 июня, 23:14

Мировой рекордсмен в беге оказался допинговым шарлатаном

Кенийского бегуна Ронекса Кипруто дисквалифицировали на шесть лет за допинг

Ронекс Кипруто. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kiprutorhonex

Ронекс Кипруто. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kiprutorhonex

Обладатель мирового рекорда в беге на десять километров по шоссе Ронекс Кипруто дисквалифицирован за нарушение допинговых правил. Ограничения с 24-летнего кенийского бегуна снимут лишь через шесть лет, гласит пресс-релиз Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

По данным AIU, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года систематически принимал запрещённые препараты на протяжении большей части профессиональной карьеры. Первые нарушения в антидопинговом паспорте Кипруто датируются июлем 2018 года. Все спортивные достижения кенийца с этой даты аннулированы.

"Спортсмен был вовлечён в преднамеренный и изощрённый допинговый режим в течение длительного периода времени с целью искусственно улучшить свои результаты", — гласит документ.

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Дисквалификацию недавно схлопотал и полузащитник казанского ФК "Рубин" Руслан Безруков. Поводом для условного отстранения спортсмена от участия в матчах на три месяца послужила неаккуратная шутка, сказанная хавбеком после победы над "Зенитом".

Илья Пушкарев
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