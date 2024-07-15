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15 июля, 17:50
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Нокаут и полчаса отключки: Появились детали драки экс-игрока "Манчестер Юнайтед" с киевским футболистом в Москве

Избитый в баре в Москве Канчельскис полчаса был в отключке, у него травма головы

Андрей Канчельскис. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andrei_kanchelskis

Андрей Канчельскис. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / andrei_kanchelskis

Легенду отечественного футбола и бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса после избиения экс-футболистом киевского "Динамо" в московском баре пытались привести в чувство около получаса. Об этом сообщает Mash.

Драка с участием экс-полузащитника произошла в баре Babes Never Die на 1-й Тверской-Ямской. По словам очевидцев, несколько часов он ругался со своим оппонентом, однако в один момент терпение спортсмена иссякло, и он ударил нового знакомого в челюсть. На такую агрессию он получил зеркальный ответ и отправился в нокаут.

Около получаса сотрудники заведения своими силами пытались привести Канчельскиса в чувство, но после неудачных попыток вызвали скорую. Врачи диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте, госпитализация спортсмену не понадобилась.

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Напомним, сегодня главный тренер киргизского футбольного клуба "Мурас Юнайтед" Андрей Канчельскис пострадал в драке у бара в Москве вскоре после того, как завершился финальный матч Евро-2024. Предположительно, именно с этим матчем и была связана потасовка. Конфликт произошёл с участием 55-летнего экс-игрока киевского "Динамо".

Александра Мышляева
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