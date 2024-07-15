Нокаут и полчаса отключки: Появились детали драки экс-игрока "Манчестер Юнайтед" с киевским футболистом в Москве

Легенду отечественного футбола и бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса после избиения экс-футболистом киевского "Динамо" в московском баре пытались привести в чувство около получаса. Об этом сообщает Mash.

Драка с участием экс-полузащитника произошла в баре Babes Never Die на 1-й Тверской-Ямской. По словам очевидцев, несколько часов он ругался со своим оппонентом, однако в один момент терпение спортсмена иссякло, и он ударил нового знакомого в челюсть. На такую агрессию он получил зеркальный ответ и отправился в нокаут.

Около получаса сотрудники заведения своими силами пытались привести Канчельскиса в чувство, но после неудачных попыток вызвали скорую. Врачи диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте, госпитализация спортсмену не понадобилась.