Экс-артиста "Цирка дю солей" Александра Казеко избили в центре Москвы

На экс-артиста "Цирка дю солей", акробата Александра Казеко напали в центре Москвы. После жестокого избиения медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и перелом руки. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что на артиста напали вечером на Тверской улице. По словам Казеко, злоумышленник налетел, не предъявляя каких-либо требований, а после инцидента сразу скрылся. Циркач сам дошёл до травмпункта, где врачи выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и сотрясение. Оттуда акробат направился в "Склиф", где его госпитализировали.

Сейчас артиста уже выписали из больницы, он долечивается дома. Полиция ищет нападавшего.