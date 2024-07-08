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8 июля, 00:34

На Кубани приезжие избили подростков за замечание о пьянстве у Вечного огня

В Краснодарском крае приезжие граждане избили подростков из-за замечания о пьянстве у Вечного огня. Как сообщили в СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что группа приезжих выпивала у Вечного огня в станице Марьянской. Это увидели подростки, которые сделали взрослым замечание. В ответ на это мужчины стали избивать ребят.

На ситуацию отреагировали следователи СК РФ. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Ранее в Тюмени группа неизвестных устроила разборки со стрельбой у одного из местных торговых центров (ТЦ). Толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем началась стрельба. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками "Братва, по машинам".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / springtime78

Оксана Попова
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