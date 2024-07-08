На Кубани приезжие избили подростков за замечание о пьянстве у Вечного огня
В Краснодарском крае приезжие граждане избили подростков из-за замечания о пьянстве у Вечного огня. Как сообщили в СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Следователи установили, что группа приезжих выпивала у Вечного огня в станице Марьянской. Это увидели подростки, которые сделали взрослым замечание. В ответ на это мужчины стали избивать ребят.
На ситуацию отреагировали следователи СК РФ. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в Тюмени группа неизвестных устроила разборки со стрельбой у одного из местных торговых центров (ТЦ). Толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем началась стрельба. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками "Братва, по машинам".
Shutterstock / FOTODOM / springtime78