Тюменская "братва" устроила разборки со стрельбой у местного ТЦ
SHOT: В Тюмени толпа неизвестных устроила разборки со стрельбой у ТЦ
В Тюмени группа неизвестных устроила разборки со стрельбой у одного из местных торговых центров (ТЦ). Об этом очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT.
Неизвестные устроили стрельбу около ТЦ на улице Широтной в Тюмени. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло около получаса назад. Толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем началась стрельба. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками "Братва, по машинам".
В разборке участвовало около 30 человек. На место происшествия уже приехали сотрудники МВД и скорая.
Ранее в Подмосковье неадекватный мужчина поджёг собственный коттедж, а когда на место приехали пожарные, стал мешать им работать. Он кинул в спасателей топор и даже открыл стрельбу. Буйного мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Telegram / SHOT