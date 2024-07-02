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2 июля, 19:51

Тюменская "братва" устроила разборки со стрельбой у местного ТЦ

SHOT: В Тюмени толпа неизвестных устроила разборки со стрельбой у ТЦ

В Тюмени группа неизвестных устроила разборки со стрельбой у одного из местных торговых центров (ТЦ). Об этом очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT.

Неизвестные устроили стрельбу около ТЦ на улице Широтной в Тюмени. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло около получаса назад. Толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем началась стрельба. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками "Братва, по машинам".

В разборке участвовало около 30 человек. На место происшествия уже приехали сотрудники МВД и скорая.

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Ранее в Подмосковье неадекватный мужчина поджёг собственный коттедж, а когда на место приехали пожарные, стал мешать им работать. Он кинул в спасателей топор и даже открыл стрельбу. Буйного мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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