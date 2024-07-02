Тюменская "братва" устроила разборки со стрельбой у местного ТЦ

В Тюмени группа неизвестных устроила разборки со стрельбой у одного из местных торговых центров (ТЦ). Об этом очевидцы рассказали телеграм-каналу SHOT.

Неизвестные устроили стрельбу около ТЦ на улице Широтной в Тюмени. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло около получаса назад. Толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем началась стрельба. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками "Братва, по машинам".

В разборке участвовало около 30 человек. На место происшествия уже приехали сотрудники МВД и скорая.