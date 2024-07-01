В Твери задержали 16-летнего студента колледжа, который планировал расстрел однокурсников

Студент-первокурсник Тверского технологического колледжа был задержан силовиками за планирование расстрела людей в учебном заведении. Тимофей имел сложности в общении со сверстниками и не мог завести друзей. Над ним регулярно посмеивались и считали замкнутым. Одному из задир он сказал, что обязательно его убьёт, а также показал список других потенциальных жертв. Парень рассказал об этом родителям и те забили тревогу, сообщает SHOT.

Сотрудники полиции нагрянули к 16-летнему Тимофею с обыском и нашли у него камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В истории интернет-запросов было много информации про оружие и прочее снаряжение. С парнем провели беседу в присутствии матери. Он сам рассказал, что действительно планировал устроить стрельбу по однокурсникам. Сейчас Тимофей проходит проверку и лечение в психоневрологическом диспансере, после этого ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Терроризм".