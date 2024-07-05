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5 июля, 11:16

Кузбасские наркоторговцы вывезли девушку в лес и сняли с неё скальп

В Кемеровской области с девушки сняли скальп и избили наркоторговцы

Жительницу города Междуреченска Кемеровской области наркоторговцы вывезли в лес, где жестоко избили и сняли с неё скальп за то, что она пыталась кинуть наркошоп. Всё происходящее преступники записали на видео, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

На кадрах девушка стоит на коленях посреди леса и извиняется. Она рассказывает, что работала на торговцев наркотиками, которых позднее кинула со своей подругой. После этого её избивают до посинения, а затем отрезают кожу с головы вместе с волосами.

"По данному факту следственными органами Следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 117 УК РФ (истязание). В ходе проведённых сотрудниками СК и МВД России следственных и оперативно-разыскных мероприятий лицо, причастное к преступлению, установлено — им оказался 21-летний гражданин Республики Таджикистан", — сказано в публикации.

Сейчас с преступником работает следователь, избирается мера пресечения.

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Ранее россиянин был арестован за торговлю кокаином и мефедроном в Таиланде, ему грозит до 20 лет тюрьмы. В ходе обысков в его доме в городе Хуакин нашли также кетамин и экстази. Следствие сообщило, что он собирал посылки с запрещёнкой и продавал их содержимое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Владимир Озеров
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